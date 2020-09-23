أخبار السعودية اليوم.. ضوابط دخول المعتمرين الحرمين عبر تطبيق «اعتمرنا».. وتذكير بالتذاكر المجانية وعروض اليوم الوطني

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء؛ حيث وجّه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسالة تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90، وإلى التفاصيل:

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «نھنئ خادم الحرمین الشریفین وولي عھده والشعب السعودي الشقیق، بمناسبة الیوم الوطني.. 90 عامًا من الإنجازات الحضاریة، والمواقف التاریخیة في دعم القضایا العربیة والإسلامیة»، مضيفًا: «علاقات الإمارات والسعودیة كانت ولا تزال وستظل نموذجًا للأخوة والمحبة والتوافق والمصیر الواحد».

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليوم الأربعاء، ما توليه حكومة المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية، من اهتمام بالغ لقضية ميانمار ومعاناة مسلمي الروهينجيا وغيرهم من الأقليات في ميانمار، وأشاد بما تضمنته جلسة مجلس الوزراء بشأن قضية ميانمار، ودعوة المملكة أمام الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، للمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف أعمال العنف وإعطاء أقلية الروهينجا حقوقها،

تستعد المدن والمحافظات المختلفة للاحتفال بالعيد الوطني للمملكة العربية السعودية، في إطار إحياء ذكرى اليوم الوطني الـ90؛ حيث أطلقت الإدارة العامة للتعليم في الحدود الشمالية ممثلة بإدارة النشاط الطلابي «بنين»، اليوم، عددًا من الفعاليات والمسابقات الوطنية للطلاب في المراحل التعليمية كافة بالمنطقة.

تعتزم وزارة الحج والعمرة إطلاق تطبيق «اعتمرنا» في 27 سبتمبر الجاري، بهدف إنفاذ المعايير والضوابط الصحية المعتمدة من وزارة الصحة والجهات المختصة لتنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار، وسوف يتيح التطبيق للراغبين في زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء العمرة والزيارة والصلاة في الحرمين الشريفين من تنظيم أوقات أدائهم للمناسك، والتخطيط المسبق للرحلة وحجز الخدمات الاختيارية بكل يسر وسهولة وبما يضمن تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية.

تبدأ المرحلة الأولى للسماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد 17 صفر 1442هـ الموافق 4 أكتوبر 2020م، وذلك بنسبة 30% (6 آلاف معتمر/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، يأتي ذلك بعد صدور الموافقة الكريمة بناء على ما ورد من الجهات المختصة بشأن مستجدات مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، واستجابة لتطلع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة، وانطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على صحة قاصدي الحرمين الشريفين وسلامتهم.

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، حقيقة احتساب ضريبة القيمة المضافة على خدمات الرعاية الصحية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر موقع «تويتر»، موضحًا: «حسب الأمر الملكي الكريم تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن خدمات الرعاية الصحية للمواطنين فقط بعد التحقق من الهوية الوطنية لمتلقي الخدمة».

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جددت الخطوط السعودية، التذكير بالعروض التي تقدمها بمناسبة اليوم الوطني الـ90، وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين، ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «قدّمت السعودية تذاكر مجانية لضيوفها بالاشتراك معنا في مسابقة اليوم الوطني السعودي بالانضمام إلى برنامج الفرسان أو بإدخال رقم عضويتك من خلال الرابط الآتي لتكون أحد الفائزين بالجوائز معنا».

تحتفل السعودية في مثل هذا اليوم من كل عام ميلادي باليوم الوطني لتوحيد المملكة، وبدأ الأمر بتأسيس الدولة السعوديّة الأولى على يد الإمام محمد بن سعود من عام 1157هـ، حتى عام 1233هـ، وسميت بإمارة الدرعية، وتلاها الدولة السعودية الثانية من 1233هـ حتى 1308هـ وأطلق عليها اسم إمارة نجد، وفي عام 1319هـ أسس الملك الراحل عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه- الدولة السعودية الثالثة التي سرعان ما نمت وازدهرت بين دول العالم.

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يمكن نقل عامل من منشأة من دون موافقة صاحب العمل في 3 حالات، وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين، ورد الحساب الرسمي للعناية بالعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر «تويتر» موضحًا: «يمكن نقل عامل من منشأة من دون موافقة صاحب العمل الحالي في الحالات التالية: إذا كانت رخصة وإقامة العامل منتهية. إن لم يتم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية. إن ثبتت كيدية بلاغ تغيّب بحق العامل».

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحدّ المانع لصرف إعانة التأهيل الشامل، وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين، ورد الحساب الرسمي للعناية بالعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «الحد المانع لصرف إعانة التأهيل الشامل 4000 ريال».

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم الأربعاء, تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، وبيّنت أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية, والمهد, ووادي الفرع، تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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