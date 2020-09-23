خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان التهاني من القادة باليوم الوطني

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الامير محمد بن سلمان برقيتا تهنئة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس دولة فلسطين، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

وهنأ الرئيس باسم دولة فلسطين وشعبها واسمه شخصياً، خادم الحرمين الشريفين وحكومة وشعب المملكة بهذه المناسبة.

وقال: إن دولة فلسطين، شعباً وحكومة وقيادة، تثمن مواقفكم التضامنية الداعمة لها طوال سنوات نضالها المشروع من أجل نيل الحرية والاستقلال والسيادة على أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس، فدوركم المهم والفاعل تجاه قضيتنا العادلة وقضايا أمتنا المجيدة إنما يعبر عن التزامكم وشجاعتكم وبوقوفكم إلى جانب الحق والعدل والسعي الجاد لاستعادة أراضينا ومقدساتنا".

تهنئة المغرب

تلقى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده برقية تهنئة من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

وأعرب باسمه واسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني، وأصدق التمنيات لشعب المملكة العربية السعودية بتحقيق كل ما يصبو إليه من رفعة وتقدم وازدهار، في ظل قيادته الحكيمة.

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وجدد جلالته بالغ تقديره للعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين، مؤكدًا الحرص على مواصلة العمل المشترك لتعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين.

مفتي مصر وشيخ الأزهر

أعرب مفتي جمهورية مصر العربية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم فضيلة الدكتور شوقي علام عن أصدق التهاني القلبية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وللمملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعبًا بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 .

وقال في بيان اليوم: "إن العلاقات الأخوية التي تربط شعبي مصر والمملكة ضاربة في أعماق التاريخ، ويشهد بها القاصي والداني، مؤكداً ضرورة استمرار التنسيق والتكاتف بين البلدين قيادةً وحكومة وشعبًا، لاستئصال جذور الإرهاب البغيض، وجماعاته المقيتة، والدول الداعمة له التي تسعى إلى نشر الخراب والدمار في المنطقة العربية والإسلامية".