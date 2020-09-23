تدشين أطول جسر بالأحساء نهاية أكتوبر

كشف مدير العلاقات العامة والأعلام، المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء خالد بوشل، تدشين جسر الضلع الشرقي لطريق الملك عبدالله الدائري في مدينة الهفوف التابعة للأحساء «أطول جسر في الأحساء» في نهاية أكتوبر المقبل، وسيسهم في نقل الحركة المرورية بكل يسر وسهولة، وفك الاختناقات المرورية في مدينتي الهفوف والمبرز. جاء ذلك في ندوة افتراضية أمس، لفرع هيئة الصحفيين في الأحساء.

800 مبنى مدرسي

أبان مدير الإعلام التربوي، المتحدث الرسمي في الإدارة العامة للتعليم في الأحساء، ومدير العلاقات العامة والإعلام في جمعية البر في الأحساء وليد البوسيف، خلال الندوة، أن في الأحساء حالياًَ أكثر من 800 مبنى مدرسي، فيها 10 آلاف فصل دراسي، يدرس بها أكثر من 250 ألف طالب وطالبة، وفيما يخص خدمات جمعية البر في الأحساء، فبلغ حجم المساعدات فيها حالياً 80 مليون ريال سنوياً، ويتبع لها 18 فرعاً منتشراً في المحافظة، وتنفذ سنوياً أكثر من 32 مشروعاً ومبادرة.

86 مستشفى ومركز صحي

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أشار مدير العلاقات العامة والتوعية الصحية والإعلام في التجمع الصحي بالأحساء عبدالرحمن السدراني، خلال الندوة إلى تضاعفت أعداد المستشفيات والمراكز الصحية في المحافظة، حتى بلغت حالياً 11 مستشفى و75 مركزا صحياً حكومياً إضافة إلى المراكز المتخصصة، ويجري حالياً تنفيذ مركز عبدالعزيز العفالق للكشف المبكر للأورام، ويعد إضافة نوعية للخدمات الصحية في الأحساء والأول من نوعه لاكتشاف مرض السرطان في المراحل الأولى.

30 ألف منشأة

أكد مدير الاتصال المؤسسي في غرفة الأحساء خالد القحطاني، في الندوة نمو وتطور قطاع الأعمال بالأحساء، إذ ارتفع إجمالي منتسبي الغرفة من المنشآت والكيانات التجارية والصناعية بالأحساء من نحو 7 آلاف منشأة فقط في عام 2009 ليصل لأكثر من 30 ألف منشأة على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة حتى مطلع العام الحالي 2020م، كاشفاً عن مشروع تنموي لتطوير مركز الأحساء للمعارض، وتحويله إلى مركز على مستوى المملكة، ويليق بمكانة الأحساء، لافتاً إلى أن الغرفة تعمل على التحول الإلكتروني لكافة خدماتها، حتى وصلت حالياً إلى ما نسبته 90% من خدمات الغرفة إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية للغرفة، لافتاً إلى توقيع الغرفة اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة علم لأمن المعلومات لتوفير خدمات التصديق الإلكتروني المختلفة.