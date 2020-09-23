فيصل بن معمر: نحتفي باليوم الوطني بوحدة راسخة

وأضاف ابن معمر: ألهمت المبادئ الّتي وضعها وجسّدها الملك المؤسّس، أبناءه الملوك من بعده؛ فساروا على الدّرب نفسه، وواصلوا مسيرة تطوير البلاد، وبناء نهضة وطنيّة؛ عزّزت من دور الإنسان السّعوديّ، ومكانته، بما يزكّي فيه الوعي، ويحقّق لبلاده مجدها وعزتها ورفعتها بين الأمم، وهذا ما حدث خلال العقود والعهود الماضية، وتشهد به الحقب التّاريخيّة المنصرمة على ما قدّمه ملوك هذه البلاد، وصولا لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمّد بن سلمان
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