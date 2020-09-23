فيصل بن معمر: نحتفي باليوم الوطني بوحدة راسخة

أكد المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فيصل بن عبدالرحمن بن معمر أهمية المبادئ التي أرساها الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه - في ترسيخ قيم الوحدة والبناء والتطور مثمنا في الوقت ذاته المنجزات التنموية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، قائلا: "حبا المولى، وطننا العزيز المملكة العربيّة السّعوديّة، الّتي نحتفي بيومها الوطنيّ التّسعين، بوحدة راسخة وقيادة للعالم الإسلامي ومكانة عالميّة سياسيا واقتصاديا، ما كانت تترسّخ إلّا بتوحيد ووحدة سطّرها بتوفيق من المولى، عزّ وجلّ، الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، ورجاله المخلصون الأبطال، على قيم من الرّحمة والعدل والإخاء والتّسامح والعمل المخلص".

وأضاف ابن معمر: ألهمت المبادئ الّتي وضعها وجسّدها الملك المؤسّس، أبناءه الملوك من بعده؛ فساروا على الدّرب نفسه، وواصلوا مسيرة تطوير البلاد، وبناء نهضة وطنيّة؛ عزّزت من دور الإنسان السّعوديّ، ومكانته، بما يزكّي فيه الوعي، ويحقّق لبلاده مجدها وعزتها ورفعتها بين الأمم، وهذا ما حدث خلال العقود والعهود الماضية، وتشهد به الحقب التّاريخيّة المنصرمة على ما قدّمه ملوك هذه البلاد، وصولا لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمّد بن سلمان