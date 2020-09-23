مراحل وتدابير وإجراءات احترازية عالية لاستقبال المعتمرين

أكد الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس استعداد الرئاسة بكافة طاقاتها لاستقبال ضيوف الرحمن من معتمرين وزائرين، مطبقة أعلى التدابير والإجراءات الاحترازية بالتعاون مع الجهات المختصة، لا سيما أن الرئاسة قد طبقت العديد من الاحترازات التي ساهمت في إبقاء بيئة الحرمين الشريفين خالية من أي أمراض أو أوبئة.

وأنفردت دوت الخليج بتفاصيل المقترحات التصوارات الخاصة بنظام العمرة، بخبر لجنة من 4 جهات لوضع مقترحات وتوصيات عودة العمرة بعدد يوم الأربعاء 16 سبتمبر الفائت.

هذا ووجه السديس كافة الوكالات العاملة في الحرمين الشريفين بتكثيف جهودها ورفع استعداداتها بما يضمن تحقيق التطلعات الكريمة من القيادة الرشيدة. وثمن السديس صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالسماح بأداء العمرة بالمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بشكل تدريجي.