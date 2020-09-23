وأنفردت دوت الخليج بتفاصيل المقترحات التصوارات الخاصة بنظام العمرة، بخبر لجنة من 4 جهات لوضع مقترحات وتوصيات عودة العمرة بعدد يوم الأربعاء 16 سبتمبر الفائت.
هذا ووجه السديس كافة الوكالات العاملة في الحرمين الشريفين بتكثيف جهودها ورفع استعداداتها بما يضمن تحقيق التطلعات الكريمة من القيادة الرشيدة. وثمن السديس صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالسماح بأداء العمرة بالمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بشكل تدريجي.
كانت هذه تفاصيل خبر مراحل وتدابير وإجراءات احترازية عالية لاستقبال المعتمرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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