العيبان يرفع التهنئة لخادم الحرمين وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الـ90

وتتوالى الإنجازات تعقبها الإنجازات في عهود أولاده الملوك البررة رحمهم الله، وصولاً إلى هذا العهد الزاهر المبارك عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان. وأضاف الدكتور بندر العيبان: إن المتابع لهذه المسيرة العظيمة يرى ما قامت وتقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين من حفظ لحقوق الإنسان في هذه دوت الخليج العزيز وخدمة لأبنائه ومن يعيش على أرضه دون تمييز أو تفرقة لينعموا بالأمن والأمان والخير والاستقرار، حيث أنشئت المدن والحواضر، وشقت الطرق وأنشئت المطارات، وبنيت المدارس والجامعات والمستشفيات، ونهضت مؤسسات التعليم والبحث العلمي والمنشآت الصحية، والبرامج الاجتماعية والثقافية وكل ما له علاقة بمناحي الحياة الكريمة في ظل عناية ورعاية ومتابعة كريمة من قيادة هذا دوت الخليج -أعزها الله- ليصبح هذا الكيان الشامخ إنجاز حضاري يفخر به كل مواطن ومواطنة عاماً بعد عام. وتمضي الأيام لتثبت يوماً بعد آخر أن الجهود المباركة التي تقوم بها المملكة في كل عهودها الزاهرة من خدمة لضيوف الرحمن وزوار الحرمين الشريفين بدءا بمشاريع التوسعة العملاقة للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وما تقدمه من خدمات جليلة كل عام لزوارها علامة فارقة وميزة تعده قيادة هذه البلاد واجب مقدس تقوم به بكل فخر واعتزاز. وما وضعته المملكة نصب عينها من خدمة الإسلام والمسلمين في كافة القضايا التي تمسهم على جميع الأصعدة الإقليمية والدولية، بالإضافة لما تقدمه للمنكوبين في العالم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ ليدل دلالة واضحة على أن قيادة المملكة تنطلق في ذلك من إيمانها العميق بدورها القيادي لأمتها العربية والإسلامية.
وتتجلى مكانة المملكة العالمية في دورها الدولي البارز كونها عضواً أصيلاً ومؤثراً في قمة العشرين، وما ترأسها لقمة العشرين الأقوى اقتصاداً في العالم هذا العام إلا شاهداً حياً على ذلك، حيث يشهد لها قادة العالم بنجاحها في حشد الطاقات لمواجهة جائحة كورونا التي تعد أكبر تحد يواجهه العالم في العصر الحديث، مستطرداً: لم يكن ذلك ليتحقق لولا توفيق الله أولاً ثم الإرادة السياسية والقوة والعزيمة والخطط المدروسة التي تتمتع بها هذه القيادة العظيمة.. نعم على الرغم من جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على العالم كله، تبرز المملكة كأنموذج يشار له بالبنان في العالم أجمع حيث نجحت في وضع الإجراءات والخطط للخروج بأقل الأضرار والخسائر من هذه الجائحة العالمية؛ لتثبت بذلك الرؤى السديدة في إدارة الأزمات بكفاءة وجدارة لحماية الأرواح ولتستمر مسيرة التنمية والعطاء.
وسأل العيبان، الله عز وجل في ختام تصريحه أن يحفظ المملكة وشعبها في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله، وأن تستمر مسيرة الخير والبناء في هذا دوت الخليج المعطاء بمزيد من الأمن والأمان والاستقرار، والرخاء والإزدهار بإذنه تعالى.
كانت هذه تفاصيل خبر العيبان يرفع التهنئة لخادم الحرمين وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الـ90 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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