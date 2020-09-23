

كيغالي 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واس

سجلت رواندا خلال الـ24 ساعة الماضية 16 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأفاد بيان لوزارة الصحة الرواندية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 4738 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 27 حالة.

// انتهى //

19:45ت م

0155



كيغالي 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسسجلت رواندا خلال الـ24 ساعة الماضية 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأفاد بيان لوزارة الصحة الرواندية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 4738 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 27 حالة.// انتهى //19:45ت م0155

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رواندا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.