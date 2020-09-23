اليوم الوطني / أدبي الجوف ينظم ندوة عن "القيم الوطنية"



سكاكا 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واس

نظم نادي الجوف الأدبي ندوة بعنوان "القيم الوطنية" بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة بالمركز الثقافي بسكاكا.

وشارك في الندوة -التي أقيمت مساء أمس- عضوا مجلس الشورى الدكتور فايز بن عبدالله الشهري، وكوثر بنت موسى الأربش، حيث أكدا أن يوم الوطن يجسد قصة توحيد هذا الكيان وماتحقق من وحدة وطنية ونهضة تنموية تستوجب من الجميع العمل على رفعة ونماء المملكة في ظل قيادة حكيمة جعلت الإنسان السعودي محور اهتمامها، منوهين بما يشهده الوطن من منجزات حضارية.

// انتهى //

19:40ت م

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