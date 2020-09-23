اليوم الوطني / أمانة تبوك وجمعية العمل التطوعي تنفذان مبادرة بيئية بعنوان " توحيد ووحدة"



تبوك 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واس

نفذت أمانة منطقة تبوك بالتعاون مع الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بالمنطقة أمس , مبادرة بيئية بعنوان " توحيد ووحدة " , وذلك في حديقة الممشى بتبوك.

وشملت المبادرة التي شارك فيها عدد من الفرق التطوعية غرس 500 شتلة بالإضافة لتوزيع 500 شتلة على زوار الحديقة وسط الالتزام بكافة المعايير والاجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فايروس

وأوضحت الأمانة أن المبادرة هدفت إلى زيادة الرقعة الخضراء بالمنطقة ، وتشجيعاً على تحسين البيئة، مشيرةً إلى أن المبادرة تأتي ضمن عددا من الفعاليات التي تنظمها الأمانة بمناسبة اليوم الوطني.

// انتهى //

19:15ت م

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تبوك 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسنفذت أمانة منطقة تبوك بالتعاون مع الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بالمنطقة أمس , مبادرة بيئية بعنوان " توحيد ووحدة " , وذلك في حديقة الممشى بتبوك.وشملت المبادرة التي شارك فيها عدد من الفرق التطوعية غرس 500 شتلة بالإضافة لتوزيع 500 شتلة على زوار الحديقة وسط الالتزام بكافة المعايير والاجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فايروس كورونا وذلك وفق برتوكولات وزارة الصحة .وأوضحت الأمانة أن المبادرة هدفت إلى زيادة الرقعة الخضراء بالمنطقة ، وتشجيعاً على تحسين البيئة، مشيرةً إلى أن المبادرة تأتي ضمن عددا من الفعاليات التي تنظمها الأمانة بمناسبة اليوم الوطني.// انتهى //19:15ت م0150

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