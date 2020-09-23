السعودية اليوم / صحة مكة المكرمة تفتتح مبنى الخدمات الفنية في مركز الطب الشرعي



مكة المكرمة 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واس

دشنت صحة مكة المكرمة , المبنى الجديد للخدمات الفنية في مركز الطب الشرعي في مكة المكرمة، الذي يضم الكثير من الأقسام والخدمات ، إضافةً إلى قسم مختص بخدمات التحنيط التي سيتم تقديمها للمستفيدين لأول مرة في مكة المكرمة، وهي خدمة تُعنى بتجهيز المتوفين الذين يرغب ذويهم بدفنهم خارج المملكة، حيث يُشرف على مركز الطب الشرعي في مكة المكرمة طاقم عمل سعودي متخصص ومدرب.

وأبانت صحة مكة المكرمة أن المركز في مراحله النهائية للحصول على الاعتماد المؤسسي من قِبل الهيئة

// انتهى //

19:06ت م

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مكة المكرمة 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسدشنت صحة مكة المكرمة , المبنى الجديد للخدمات الفنية في مركز الطب الشرعي في مكة المكرمة، الذي يضم الكثير من الأقسام والخدمات ، إضافةً إلى قسم مختص بخدمات التحنيط التي سيتم تقديمها للمستفيدين لأول مرة في مكة المكرمة، وهي خدمة تُعنى بتجهيز المتوفين الذين يرغب ذويهم بدفنهم خارج المملكة، حيث يُشرف على مركز الطب الشرعي في مكة المكرمة طاقم عمل سعودي متخصص ومدرب.وأبانت صحة مكة المكرمة أن المركز في مراحله النهائية للحصول على الاعتماد المؤسسي من قِبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، تمهيداً لاستقبال المتدربين في برنامج البورد السعودي للطب الشرعي، حيث تم تجهيز قاعة محاضرات، ومكتبة إلكترونية، ومكاتب متدربين استعداداً لذلك.// انتهى //19:06ت م0147

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