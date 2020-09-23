السعودية اليوم / العراق يسجل 5055 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واس

سجل العراق خلال الـ24 ساعة الماضية 5055 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 72 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 8754 , فيما سُجّلت 3231 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 264988 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 58893, منهم 541 يرقدون في العناية المركزة .

// انتهى //

19:01ت م

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بغداد 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسسجل العراق خلال الـ24 ساعة الماضية 5055 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 332635 إصابة .وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 72 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 8754 , فيما سُجّلت 3231 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 264988 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 58893, منهم 541 يرقدون في العناية المركزة .// انتهى //19:01ت م0143

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