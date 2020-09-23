السعودية اليوم / أكثر من 93 ألف مستفيد من خدمات عيادات تطمن ومراكز تأكد في جازان



جازان 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واس

أكدت صحة جازان أن عدد المستفيدين من خدمات الفحص الموسع عبر عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في المنطقة بلغ قرابة 93,450 مستفيدا منذ بدء العمل فيها إلى الآن.

وأبانت أن عدد المستفيدين من عيادات "تطمن" بلغ أكثر من 36800 مستفيد تمت خدمتهم عبر 16 عيادة موزعة في كل محافظات المنطقة، في حين بلغ عدد المستفيدين من مراكز "تأكد" أكثر من 56650 مستفيدا عبر 5 مواقع حالياً في المنطقة منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات، وتقوم عيادات تطمن باستقبال من يعانون من أعراض كورنا مثل: "ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو السعال، أو احتقان الحلق، أو الإسهال، أو فقدان حاسة الشم والتذوق" دون حجز موعد، أما مراكز "تأكد" فقد خُصصت للذين لا يشكون أعراضًا، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق (صحتي).

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19:00ت م

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