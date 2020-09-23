اليوم الوطني / النادي الأدبي بالمنطقة الشرقية يحتفي باليوم الوطني 90



الدمام 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واس

ينظم النادي الأدبي بالمنطقة الشرقية مساء الأحد المقبل أمسية شعرية بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 بعنوان " قوافي المجد " .

وأوضح رئيس مجلس إدارة النادي محمد بن عبدالله بودي أن الأمسية التي ستقام عند الساعة الثامنة والنصف من مساء الأحد المقبل عن بُعد عبر منصة zoom ، مشيراً إلى أنها ستكون مفتوحة لجميع الشعراء والشاعرات للمشاركة والتعبير عن ابتهاجهم بهذا الحدث الوطني التاريخي الكبير .

ودعا الراغبين بالمشاركة إلى إرسال قصائدهم على بريد النادي أوبريد حساب النادي في تويتر .

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18:57ت م

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