، "الطائف" دون إصابات كورونا خلال 24 ساعة الماضية ،

محمد بن مسعود - الدمام - للمرة الأولى منذ بدء الجائحة

سجلت محافظة الطائف صفراً في إصابات فيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، للمرة الأولى منذُ بدء الجائحة، بعد أن وصلت إلى 10847 إصابة.

كما بلغت حالات التعافي المُسجلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 61 حالة، ليصل إجمالي حالات التعافي 10443 حالة.

فيما سُجلت حالة وفاة واحدة لتبلغ حصيلة الوفيات 196، في حين بلغت الحالات النشطة والتي تتلقى الرعاية الطبية 208 حالات.الطائف فيروس كورونا الجديد