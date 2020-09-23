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الملك سلمان: المملكة لن تتخلى عن الشعب اليمني حتى يستعيد كامل سيادته

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 23 سبتمبر 2020

قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، إن لن تتهاون في الدفاع عن أمنها الوطني، ولن تتخلى عن الشعب اليمني الشقيق حتى يستعيد كامل سيادته واستقلاله من الهيمنة الإيرانية.

 

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وأضاف، في كلمة المملكة أمام أعمال الدورة " 75 " لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المملكة تنتهج في محيطها الإقليمي والدولي سياسة تستند إلى احترام القوانين والأعراف الدولية، والسعي المستمر لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار ، ودعم الحلول السياسية للنزاعات ومكافحة التطرف بأشكاله وصوره كافة.

 

وقال إن المملكة تؤكد أن العالم اليوم يواجه تحدياً كبيراً يتمثل في جائحة ، وقامت بوصفها رئيساً لمجموعة العشرين بتنسيق الجهود الدولية لمكافحة الجائحة والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي

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