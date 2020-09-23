السعودية | الصحة تعلن تسجيل 561 إصابة و27 وفاة بكورونا خلال الساعات الماضية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الصحة تعلن تسجيل 561 إصابة و27 وفاة بكورونا خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق_الرياض أعلنت وزارة الصحة تطورات فيروس كورونا المستجد بالمملكة خلال الساعات الـ 24 الماضية. Advertisements وسجلت الوزارة 561 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، فيما ارتفعت الوفيات بإضافة 27 وفاة جديدة، في مقابل تعافي 1102 مصاب.

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