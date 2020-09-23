شكرا لقرائتكم خبر عن 11 محورًا أساسيًا لكلمة خادم الحرمين أمام الأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

استندت كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمام أعمال الدورة (الخامسة والسبعين) لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ــ عبر الاتصال المرئي- ، إلى 11 محوراً اساسياً وهي :

• محور الرسائل العامة

- حرص الملك على إلقاء الكلمة يعكس استشعاره للدور القيادي المسؤول للمملكة في ظل تحدي كورونا

- المملكة تصارح العالم بأهم القضايا وطرق معالجتها ومجابهتها بواقعية سياسية

- الخطاب يكتسب أهمية بالغة جدًا بوصف المملكة رئيسًا لمجموعة العشرين فضلًا عن محورية دورها.

- مضامين الخطاب أكدت على مواقف المملكة حيال أهم القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية.

٥- مواقف المملكة في المحافل الدولية تستند إلى مرجعية دينية وثقافية وأخلاقية راسخة ومتجذرة

• محور السلام والتعايش

- التعايش والسلام والاعتدال ..الثلاثية التي تعتمدها المملكة في صياغة علاقاتها الدولية

- دور قيادي ومحوري للمملكة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين ومواجهة التحديات الأمنية والسياسية.

• محور التحديات الراهنة ورؤية المستقبل

- اختارت المملكة طريقها نحو المستقبل من خلال رؤية 2030 التي تطمح لإقتصاد رائد ومجتمع متفاعل .

- سياسة المملكة في قائمة على الثبات والاعتدال واحترام القوانين والأعراف الدولية.

• محور كورونا

- الدور القيادي الذي تلعبه المملكة لعبت دوراً قيادياً من موقعها كرئيس لمجموعة العشرين لمكافحة جائحة كورونا.

- 500 مليون دولار لمكافحة كورونا ومساعدات بـ 86 مليار دولار لـ 81 دولة وضع المملكة في صدارة الدول المانحة.

• محور السلام والقضية الفلسطينية

- السلام يُعد الخيار الاستراتيجي للمملكة والذي من خلاله يُمكن الانتقال بالشرق الأوسط إلى مستقبل.

- المملكة تدعم جميع الجهود الرامية للدفع بعملية السلام وتدعو ا المجتمع الدولي إلى عدم إدخار الجهد.

- قدمت المملكة منذ العام 1981 أكثر من مبادرة ترمي إلى تحقيق سلام يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة .

- المملكة ساندت جهود الإدارة الأميركية الحالية لإحلال السلام من خلال جمع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على طاولة المفاوضات.

• محور مواجهة الإرهاب والتطرف

- نجاح المعركة ضد الإرهاب يتطلب معالجة شمولية للفكر المغذي للتطرف والتمويل المغذي لأعمال العنف.

- المملكة تعتبر الإرهاب والتطرف تحديًا رئيسًا يواجه العالم وحققت مع شركائها الدوليين نجاحات مهمة.

- تساند المملكة الجهود العالمية المشتركة لمواجهة تحدي الإرهاب والتطرف وقدمت الدعم لعدد من المؤسسات الدولية المعنية.

- موقف المملكة من الإرهاب والتطرف ينطلق من اضطلاعها بمسؤولية خاصة وتاريخية.

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- تجد التنظيمات الإرهابية والمتطرفة بيئة خصبة لظهورها وانتشارها في الدول التي تشهد انقسامات طائفية.

• محور العلاقة مع إيران

- الحلول الجزئية ومحاولات الاسترضاء لم توقف تهديدات هذا النظام للأمن والسلم الدوليين.

- رؤية المملكة واضحة وصريحة حول ما يجب أن يقوم به المجتمع الدولي تجاه النظام الإيراني.

- الخطر الذي يشكله النظام الإيراني على أمن المنطقة والعالم برمته ليس وهمًا أو خيالًاوهو ما يستوجب حلًا شاملًا وموقفًا دوليًا حازمًا.

- نظام طهران رفض مصافحة يد السلام ولم يُفسح المجال لجهود ونوايا المملكة الحسنة ولم يِبادلها إلا بالمزيد من التآمر والعداء.

- استغل النظام الإيراني الجهود الدولية لمعالجة برنامجه النووي في زيادة نشاطه التوسعيوبناء شبكاته الإرهابية وإهدار مقدرات الشعب الإيراني.

- تجلى النهج الإيراني العدواني في استهداف المنشآت النفطية في المملكة بشكل يؤكد أنه لا يعبأ باستقرار الاقتصاد العالمي وأمن إمدادات النفط للأسواق العالمية.

- إيران استهدفت المملكة عبر أدواتها في اليمن بأكثر من 300 صاروخ باليستي و400 طائرة بدون طيار.

• محور الوضع في اليمن

- الأزمات السياسية والاقتصادية والإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق، ما هي إلا نتاج لتدخلات النظام الإيراني.

- ستظل المملكة داعمة للشعب اليمني حتى يستعيد كامل عافيته وسيادته واستقلاله من الهيمنة الإيرانية.

- الميليشيات الحوثية هي المسؤولة عن تعطيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني.

- محددات سياسة المملكة تجاه اليمن في عدم التهاون في الدفاع عن أمن المملكة الوطنيوعدم التخلي عن الشعب اليمني.

- على الرغم من تفضيل المملكة للحلول السلمية والسياسية في معالجة القضايا والأزمات إلا أنها لن تتوانى في حماية أمنها واستقرارها.

• محور الوضع في لبنان

- تجريد حزب الله الإرهابي من سلاحه هو بداية تصحيح الوضع داخل لبنان وهو ما يجعل من دعوة المملكة لمعالجة السلاح غير الشرعي أمرًا بالغ الأهمية.

- ما يعانيه اللبنانيون اليوم ما هو إلا نتاج لهيمنة حزب الله الإرهابي التابع لإيران على اتخاذ القرار في لبنان بقوة السلاح

• محور ملفي ليبيا وسوريا

- تولي المملكة أهمية بالغة للأمن القومي العربي وتدعم كل الجهود الرامية لتحصينه ضد التدخلات الخارجية خاصة في ليبيا وسوريا.

- تشعر المملكة بالقلق إزاء التطورات في ليبيا ومن هذا المنطلق كانت دعوتها لجميع الأشقاء الليبيين إلى الجلوس على طاولة المفاوضات.

- تجدد المملكة موقفها الثابت من الأزمة السورية، بتأييدها الحل السلمي للأزمة، وخروج الميليشيات والمرتزقة منها

• محور التحديات الإنسانية الدولية

- صانع القرار السعودي لم ينشغل عن الملفات التي تكتسب أهمية قصوى لإنسان العالم، مثل التغير المناخي ومكافحة الفقر والجريمة المنظمة وانتشار الأوبئة

- المملكة جزء لا يتجزأ من هذا العالم وتدعو لتكثيف الجهود والعمل الدولي المشترك لمواجهة التحديات الكبرى.

- تتطلع المملكة إلى تجاوب المجتمع الدولي مع دعوتها لتعزيز التعاون في مواجهة التحديات الكبرى.