شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. العروض الجوية تزين سماء الرياض باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

انطلقت اليوم تشكيلات العروض الجوية والتي زينت سماء مدينة الرياض احتفالاً باليوم الوطني السعودي الـ90، بمشاركة قطاعات الطيران المدني والعسكري.

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