محمد بن راشد ومحمد بن زايد للسعودية بيومها الوطني.. معاً أبداً

وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الأربعاء، رسالتين صوتيتين للقيادة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة.



وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر صفحته على "تويتر"،: "رسالتي وأخي محمد بن زايد للمملكة العربية السعودية قيادةً وشعبا في يومهم الوطني المجيد.. أدام الله مجدهم وعزهم وأدام أخوّة الشعبين الشقيقين.. معاً أبداً".

وقال، في الرسالة،: "إخواني الشعب السعودي العزيز، أبارك لكم وأبارك لقيادتكم الرشيدة الملك سلمان حفظه الله وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، نبارك لكم اليوم الوطني المجيد".

وتابع: "شعبنا يحتفل اليوم معكم ويتمنى لكم دوام الخير والرخاء، نسأل الله أن يحفظم ويحفظ خادم الحرمين الشريفين ويديم عليكم عزكم ومجدكم".

من جانبه، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "أهلنا وإخواننا في المملكة العربية السعودية الشقيقة، كل عام وأنتم في عز وخير وتقدم بيومكم الوطني الـ90، مسيرة وطن مباركة يرعاها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وإنجازات مشهودة يقودها ولي العهد سمو الأمير محمد ابن سلمان".

وأضاف: "إخوانكم شعب الإمارات يفرحون معكم بهذه المناسبة المجيدة لأننا شعب واحد ومصير واحد، عزكم من عزنا وفرحتكم فرحتنا".

وأشار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أن "الإمارات والسعودية يجمعهما تحالف قوي وشراكة عميقة وروابط تاريخية".

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واختتم قائلا: "أدام الله الخير والبركة على أرض الحرمين الشريفين والأخوة بين الشعبين الشقيقين"، حفظكم المولى والسلام عليكم".

وكان المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات أعلن اعتماد الشعار الرسمي لمشاركة الإمارات في احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي الـ 90 واستخدام الوسم "معاً أبداً".

ويأتي هذا تعزيزاً لروح الأخوة والصداقة والمحبة التي تربط بين الشعبين الإماراتي والسعودي.

وتحتفل المملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر/أيلول من كل عام باليوم الوطني السعودي بمناسبة توحيد أراضيها.

ويعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبدالعزيز برقم 2716، الذي وافق تاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ الموافق 23 سبتمبر/أيلول من عام 1932، والذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

ويشهد اليوم الوطني السعودي فعاليات متنوعة تقام في جميع مناطق المملكة، تشمل الألعاب النارية والحفلات الغنائية والمهرجانات والعروض العالمية والملتقيات.

كما تحتفل السفارات السعودية في كل عواصم العالم باليوم الوطني على طريقتها الخاصة، في حضور قيادات السفارة وأبناء الجاليات السعودية في الخارج.