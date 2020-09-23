احتفالات اليوم الوطني السعودي في البرك ألعاب نارية ورقصات شعبية

متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي- البرك

أقامت محافظة البرك بمنطقة عسير، مساء أمس الاحتفال باليوم الوطني، بحضور محافظ البرك عبدالرحيم بن الحسين آل عبده الهلالي، وبحضور رئيس بلدية المحافظة المهندس عبدالله بن محمد الرياعي، ومدير مكتب التعليم بالمحافظة عبدالرحمن بن محمد أبو زلفة، وعدد من المسؤولين مدنيين وعسكريين.

وفي كلمته بتلك المناسبة، هنأ محافظ محافظة البرك عبدالرحيم الحسين آل عبده الهلالي، حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الكريم.

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وتطرق آل عبده إلى تاريخ توحيد البلاد الغالية، على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، الذي أعلى كلمة الحق.

وبعد ذلك، توالت فقرات الحفل بعدد من القصائد الشعرية لعدد من الشعراء، وتلاها إنشاد وطني بعنوان “ يا دارنا ” قدمه محمد الفلاحي، ثم عرض مرئي جهود المملكة لمواجهة فيروس كورونا قدمته مدرسة ذات الصواري بمركز عمق.

وتوالت فقرات الحفل بعدد من الألوان الشعبية التي تعبر عن الفرحة والولاء للوطن، كما تمت دعوة أسر الشهداء وأبطال الصحة للحضور في هذه الليلة الجميلة من ليالي الوطن.

هذا وقد عاشت محافظة البرك ليلة وطنية رسم فيها أهالي المحافظة رسائل الحب والانتماء والولاء لهذا الوطن وقادته.

وتنوعت الفعاليات وحتى وقت متأخر من الليل، وتم توزيع عدد من الهدايا التذكارية والأوشحة الوطنية والأعلام في الطرق الرئيسة بالمحافظة، وأصبحت سماء المحافظة مضيئة بألوان شعار الوطن من خلال فريق إضاءة متخصص، ليمتزج اللونان الأبيض والأخضر في السماء، مع أصوات الأناشيد والشيلات الوطنية، وهتافات الجمهور.