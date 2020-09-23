الرئيس التنفيذي لـ”طيران ناس”: يحق لنا أن نفخر بهذا الوطن المعطاء

2020-09-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

رفع الرئيس التنفيذي لـ طيران ناس الأستاذ بندر المهنا، باسمه وباسم منسوبي “ناس” جميعًا، أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة حلول اليوم الوطني الـ90 للمملكة.

وقال المهنا: “كلما مرّ عام على ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز- رحمه الله – يزداد شعورنا بالفخر، ويتعمّق ارتباطنا بجذورنا وعمقنا التاريخي والثقافي، مستنيرين برؤية حكيمة وقيادة رشيدة، نحو مستقبل أكثر إشراقًا يضع مملكتنا الحبيبة في مصاف أكثر دول العالم تطوّرًا”.

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عام مليء بالتحديات

وأضاف الرئيس التنفيذي لـ”طيران ناس“: “تحلّ ذكرى اليوم الوطني الـ90 للمملكة في خضم عام مليء بالتحديات، لكنّ الدول العظمى والقيادات الحكيمة تظهر في وقت التحدّيات، ونحمد الله -عزّ وجلّ- أننا نعيش في مملكة عظيمة، وفي ظلّ قيادة حكيمة تضع مواطنيها في قلب أولوياتها. فمنذ اليوم الأول لظهور فيروس كورونا المستجد وحتى يومنا هذا، سطّرت المملكة إنجازات كبيرة في مجال مكافحة تفشي الوباء. فحظي أداء المملكة في هذا السياق، بإشادة عالمية، وتحوّلت نموذجًا في كيفية التعاطي مع هذه الجائحة والحد من انتشارها. وواكبت المملكة جهودها في مجال الرعاية الصحّية بمبادرات عديدة لتحصين اقتصادها ودعم القطاع الخاص من خلال إقرار حزمة برامج تحفيزية ومساندة، لا سيما في قطاعيّ السياحة والسفر”.

وتابع قائلًا: “كما شهدنا دورًا متناميًا للمملكة على الصعيد الدولي من خلال ترؤسها مجموعة العشرين”.

طيران ناس تضيف 10 طائرات في عام

ولفت المهنا إلى أنه في الوقت الذي نشهد فيه عودة الحياة إلى طبيعتها في المملكة ومع استئناف الرحلات الجوية الداخلية والدولية، نتقدّم بالشكر والامتنان إلى القيادة الرشيدة على الدعم اللامتناهي والسخيّ الذي حظي به قطاع الطيران المدني طوال الفترة الماضية، والذي شكّل حجر الزاوية في ضمان استمرارية شركات الطيران الوطنية.

وأضاف: “فقط ومنذ ذكرى اليوم الوطني 89 وبدعم القيادة اللامحدود، قمنا بتوقيع اتفاقية مع شركة “إيرباص” لشراء 10 طائرات من طراز A321XLR ضمن طلبية شراء 120 طائرة، ليصل قيمة إجمالي الطلبيات إلى أكثر من 10 مليارات دولار، لتصبح واحدة من أكبر صفقات الشراء من نوعها في المنطقة، والتي بحمد الله تسلمنا 8 منها طائرات إلى يومنا هذا، كما حققنا العديد من الجوائز على المستوى العالمي والإقليمي، بالإضافة إلى تشرفنا بنقل قرابة 50 مليون مسافر منذ انطلاقة طيران ناس”.

واختتم الرئيس التنفيذي لـ “ناس” بالقول: “بهمّة استلهمناها من شموخ جبل طويق، نسير خلف قيادتنا الرشيدة، متطلّعين إلى تحقيق فصول جديدة من الإنجازات تليق بهذا الوطن الغالي وشعبه العريق، وكل عام ومملكتنا الحبيبة بألف خير”.



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