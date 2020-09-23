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متحدث الصحة : نمر بمرحلة الأمان من كورونا والحالات النشطة تواصل التراجع
متابعات الخليج 365 - الرياض
مرحلة الأمان من كورونا
وأضاف متحدث الصحة أن إجراء الفحوص لفيروس كورونا في المملكة يتم بشكل موسع وسريع، والمملكة من أفضل دول العالم في إجرائها مشيرًا إلى الحالات النشطة تواصل هبوطها في الأعداد، ومعظمهم أوضاعهم مستقرة ومطمئنة.
كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (1122) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (313786) حالة.
عدد الحالات النشطة
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (13004) حالات من بينها (1095) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (331359) حالة، توفي منهم (4569) حالة.
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