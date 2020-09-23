- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
سجلت منطقة حائل، اليوم الأربعاء، 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 حالات تعافِ، وحالة وفاة واحدة، جميعها في مدينة حائل.
وأظهر إنفوجرافيك نشره عبدالعزيز عليان الطهيمي، نسب الحالات؛ حيث بلغت نسبة حالات التعافي 93.4%، ونسبة الحالات النشطة 5.6%، ونسبة الوفيات 1.08%.
وبيّن الإنفوجرافيك إجمالي عدد الحالات المصابة في منطقة حائل التي بلغت (6214) حالة، تعافت منها (5802) حالة، وبقيت (345) حالة نشطة، وبلغ عدد الوفيات (67) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (26) حالة.فيروس كورونا الجديد
23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442 05:39 PM
المنطقة شهدت 10 حالات تعافٍ.. ووفاة واحدة
سجلت منطقة حائل، اليوم الأربعاء، 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 حالات تعافِ، وحالة وفاة واحدة، جميعها في مدينة حائل.
وأظهر إنفوجرافيك نشره عبدالعزيز عليان الطهيمي، نسب الحالات؛ حيث بلغت نسبة حالات التعافي 93.4%، ونسبة الحالات النشطة 5.6%، ونسبة الوفيات 1.08%.
وبيّن الإنفوجرافيك إجمالي عدد الحالات المصابة في منطقة حائل التي بلغت (6214) حالة، تعافت منها (5802) حالة، وبقيت (345) حالة نشطة، وبلغ عدد الوفيات (67) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (26) حالة.
، حائل تسجل 14 إصابة جديدة بـ"كورونا" اليوم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر حائل تسجل 14 إصابة جديدة بـ"كورونا" اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.