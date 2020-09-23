، تصميم مميّز وابتكارات فريدة بالصور.."أوبو" تطرح أحدث هواتفها بالسوق السعودي ،

محمد بن مسعود - الدمام - يدعم الجيل الخامس وبهيكل نحيف وخفيف الوزن

تطرح شركة أوبو الصينية العلامة التجارية الرائدة بعالم التكنولوجيا اليوم؛ هاتفها الجديد "أوبو رينو 4 برو" الجديد، وهذا لأول مرة في المملكة العربية السعودية ضمن سلسلة منتجاتها الذكية وفي حفل افتراضي إلكتروني.

وأعلنت الشركة عن خصائص الهاتف الجديد وملحقاته، ويتميز هاتف أوبو برو رينو 4 بملمس فخم وبتجربة سهلة تتميز بتوافر الخصائص؛ أهمها الشاشة غير المحدودة ولها معدل تحديث ٩٠ هيرتز وذات الشكل المنحني ثلاثي الأبعاد، مع توفير أسرع تكنولوجيا للشحن في العالم وهي بقوة = ٦٥ واط، مع سهولة التقاط صور مبتكرة وتوفير تصوير بالفيديو، ويمكنه التعرف على الوجه من خلال التفاعلات والإيماءات؛ مما يسهل استخدام الهاتف. وتقوم الكاميرا بتحويل الخلفية للونين وهما الأبيض والأسود، وصور البورتريهات الليلية، كما توجد خاصية التصوير البطيء بـ 960 لقطة بالثانية.

كما يتميّز الهاتف الجديد بتصميم مميّز وابتكارات فريدة بما يعكس التزام أوبو بـفلسفة "فن التكنولوجيا" وتقديم ابتكارات تدعم نمط الحياة الرقمي العصري لعدد أكبر من المستخدمين، وكاميرا ثلاثية بتقنية التركيز التلقائي بالليزر لتحقيق أداء متميز للتصوير الفوتوغرافي وشحن فائق السرعة وتصميم متميّز بهيكل نحيف وخفيف الوزن، وفيه أيضًا التعديل الذكي للفيديوهات "Soloop" مع إظهار التفاصيل الجمالية بوضوح في الليل، كما يمكن شحن بطارية هاتف رينو4 برو بالكامل خلال 36 دقيقة، مع دعم شبكات الجيل الخامس وامتلاك مُكبرات صوت ستريو ثنائية تدعم تقنية الدولي الفائقة.