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سجلت السطات التونسية خلال الـ 48 ساعة الماضية 1219 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 وفيات.
وأوضحت وزارة الصحة في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 12479 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 174 حالة.
من جهة ثانية، سجلت موريتانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 19 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .
وأشارت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم، إلى أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفعت إلى 7403 إصابات، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 161 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد
23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442 05:23 PM
استقرار الوفيات في موريتانيا عند 161 حالةتونس تسجل 1200 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سجلت السطات التونسية خلال الـ 48 ساعة الماضية 1219 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 وفيات.
وأوضحت وزارة الصحة في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 12479 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 174 حالة.
من جهة ثانية، سجلت موريتانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 19 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .
وأشارت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم، إلى أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفعت إلى 7403 إصابات، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 161 حالة وفاة.
، تونس تسجل 1200 إصابة جديدة بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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