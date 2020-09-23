شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الرياض تشهد أكبر عرض جوى احتفاءً باليوم الوطني الـ90 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهدت الرياض أكبر عرض جوي احتفاء باليوم الوطني ال 90، حيث أثار إعجاب المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي في المملكة.

وبدا في المقطع المتداول تشكيل مكون من طائرتين للخطوط السعودية من نوع بوينج 77 وبيونج 79 وطائرة إيرباص يرافقها فريق الصقور السعودية.

وحظي المقطع بتفاعل لافت وواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد استعراض تشكيلات من مختلف الطائرات في سماء المملكة، احتفاء باليوم الوطني الـ90.

وتشهد احتفالات المملكة في اليوم الوطني الـ 90، أكبر عرض جوي لليوم الوطني على الإطلاق بمشاركة نحو 60 طائرة عسكرية ومدنية.