شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عقارات الدولة: قريبا سيكون لأصحاب الأملاك القديمة صكوك ملكية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال محافظ هيئة عقارات الدولة إحسان بافقيه، بأنه خلال هذة الفترة حققت عقارات الدولة نجاحات ملموسة من خلال زيادة الكفاءة الإنتاجية ، حيث أنها معنية بحماية وزيادة الكفاءة وانتاجية العقارات، ومن بين ما حققته الهيئة أن يكون لأصحاب العقارات القديمة صك تملك.

وتابع بافقيه بأن من الاشياء الملموسة التي حققتها الهيئة حماية كل ما هوعائد للدولة وكل ما هو للمواطن، وانبثقت الموافقة على اعداد الامانة العامة للجان التي تنظر في طلبات التملك وستصل المملكة يوما ما صك ملكية وعدم صك ملكية،وليس هناك مجال لتعددية الملكيات وهذا هام للأفراد ، حيث سيكون للمواطنين الذين لديهم ملكيات قديمة بأن يكون لهم صكوك.