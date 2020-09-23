شكرا لمتابعة خبر عن مكة المكرمة تشهد أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن منطقة مكة المكرمة سجلت أعلى عدد حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة، بعدما سجلت 75 حالة إصابة جديدة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن عن تسجيل 561 حالة إصابة جديدة؛ فضلًا عن 1102 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 313,786 حالة، إلى جانب 27 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 4569 حالة.