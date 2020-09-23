شكرا لمتابعة خبر عن الإجراء المتبع عند رفع العلم الوطني في حالة سيئة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد نظام العلم للمملكة، على عدم جواز تنكيس العلم الوطني أو العلم الخاص بخادم الحرمين الشريفين، أو أي علم سعودي آخر يحمل الشهادة (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، أو آية قرآنية.

وكشف النظام، أنه لا يجوز أن يلمس العَلَم الوطني أو العَلَم الخاص بجلالة الملك سطحي الأرض والماء، كما يحظر استعمال العَلَم الوطني كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التِجارية أو لأي غرض آخر غير ما نُص عليه في هذا النِظام.

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وأفاد بأنه يحظر رفع العَلَم الوطني باهت اللون أو في حالة سيئة، وعندما يُصبح العَلَم الوطني من القِّدم بحالة لا تسمح باستعماله يتم حرقه من قبل الجهة التي تستعمله.

وكانت النيابة العامة، قد أوضحت عقوبة كل من أسقط أو أعدم أو أهان العلم الوطني أو العلم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة أو لإحدى الدول الأجنبية الصديقة كراهة أو احتقار لسلطة الحكومة أو لتلك الدول.

وأشارت النيابة العامة إلى أن عقوبة ذلك الحبس لمدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، سواء كان ذلك علنًا أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور.