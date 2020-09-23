شكرا لمتابعة خبر عن بالتفاصيل.. قصة تطور الريال في 4 مسميات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تقتني مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، أندر العملات والمسكوكات، التي شهدت مراحل بناء الدولة، وتحولاتها وتطوراتها، والتي قام بها الملك المؤسس بما له من حصافة وحكمة إستشرف بها ما سيكون عليه المستقبل، وتعد أهم الرموز الوطنية زالسيادية التي يلتف حولها الناس ، حيث رفع الملك الراحل عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل راية التوحيد الخضراء في سبيل توحيد أرجاء الوطن، والمضي في تأسيس الكيان، والتي من أهم عناصرها توحيد العملة الوطنية.

وبدأت قصة سك العملة وتطوراتها منذ دخول الملك عبدالعزيز ورجاله الرياض (1319هـ -1902م ) حتى وفاته (1373هـ -1953م) مروراً بإعلان توحيد وتأسيس المملكة العربية السعودية (1351هـ -1932م ) كان هو الموحد والمؤسس وباني مقومات الدولة، كان بداية هذه الفترة تعاني المنطقة من التصدعات الإقتصادية، وتم تنظيم التعاملات النقدية حيث اعتمد على خليط من العملات مثل الريال الفرنسي والريال الفضي العثماني ، ثم جرى سك نقود نحاسية من فئة نصف قرش وربع القرش ونقش على وجهها "عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل السعود" بالخط الطغرائي وتاريخ سكها 1343هـ ومكان سكها "أم القرى".

وكانت العملة النحاسية هي أول الإصدارات النقدية السعودية السيادية، ثم أعيد سكها مرتين قبل وبعد 1344هـ وهي السنة الثانية من حكم الملك عبدالعزيز بعد توحيد الحجاز، حيث نقش أسفل الطغراء سنة "2" وبعدها أمر الملك عبد العزيز بإلغاء التعامل الكلي بالنقد المتداول كالنقد العثماني والنقد الهاشمي وغيرها، وتم سك النقد الجديد المطابق لما تم سكه عام 1343هـ من معدن "الكوبر نيكل" من فئة القرش ونصف القرش وربع القرش، ماعدا سنة السك عام 1346هـ، و في ذات العام تم إصدار أول ريال فضي سعودي وأجزائه، ونُقش على وجهه اسم الملك كاملاً "عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود" والتسمية الرسمية "ملك الحجاز ونجد وملحقاتها"، وعلى الوجه الآخر نقش "ضرب في مكة المكرمة 1346هـ"، وتم سكه مرة أخرى مع كل أجزائه عام 1348هـ.

وتظهر العملات المتنوعة بالمكتبة ، حيث جاءت التسمية الرسمية الرابعة "ملك المملكة العربية السعودية" "1351هـ -1932م"، وتم سك ريال فضي جديد وأجزائه، حيث نُقش على الوجه "عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود" "ملك المملكة العربية السعودية" وسيفان متقاطعان مع نخلة في كلا الجانبين، ثم توالت سلسلة الإصدارات المعدنية والورقية ومنها التذكارية، وفي 25 رجب 1371هـ الموافق 20 ابريل 1952م، و تم تداول العملة الورقية لأول مرة فأصدرت المؤسسة مؤقتاً إيصالات الحجاج خلال الفترة من عام 1372هـ إلى عام 1375هـ وتم سحبها من التداول عام 1384. في عام 1378هـ تم الإصدار الأول للعملة الورقية النظامية فئة 100 ريال و50 ريالا و10 ريالات و5 ريالات والريال الواحد، ثم توالت الإصدارات، وأضيفت فئة الـ 500 ريال في الإصدار الرابع في ربيع الثاني من عام 1404 هـ .

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