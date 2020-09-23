شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الصحة»: تسجيل 561 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 561 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 1102 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 313,786 حالة، فضلًا عن تسجيل 27 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 4569 حالة.

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وأوضح متحدث الصحة، انخفاض في الحالات النشطة والحرجة بالمملكة، ‏مؤكدًا أنه ليس هناك علاقة بالصيف أو المناعة لانخفاض الإصابات بكورونا في المملكة وإنما هو التزام المجتمع بالاجراءات.

وفي السياق نفسه، أشار الدكتور العبدالعالي، إلى أن إجراء الفحوص لفيروس كورونا في المملكة يتم بشكل موسع وسريع، والمملكة من أفضل دول العالم في إجرائها.