الصحة تجدد تحذيرها من التجمعات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت وزارة الصحة أن التجمعات تكثر في مثل هذه الأيام، مشددة على ضرورة الحذر أثناء التواجد فيها.
ونصحت الوزارة بتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة أو المغلقة والحافظ على مسافة آمنة بين الفرد وبين الآخرين.
وأكدت أن اتباع هذه الإرشادات ستساهم في حماية الفرد من فيروس كورونا الجديد، والحد من انتشاره.
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