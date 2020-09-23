شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تجدد تحذيرها من التجمعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة أن التجمعات تكثر في مثل هذه الأيام، مشددة على ضرورة الحذر أثناء التواجد فيها.

ونصحت الوزارة بتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة أو المغلقة والحافظ على مسافة آمنة بين الفرد وبين الآخرين.

وأكدت أن اتباع هذه الإرشادات ستساهم في حماية الفرد من فيروس كورونا الجديد، والحد من انتشاره.