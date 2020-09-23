شكرا لمتابعة خبر عن استئناف الرحلات الجوية المجدولة بين المملكة والإمارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حرصت الناقلات الوطنية في المملكة والإماراتية على استئناف رحلاتها الجوية المجدولة بين البلدين. حرصت الناقلات الوطنية في المملكة والإماراتية على استئناف رحلاتها الجوية المجدولة بين البلدين. وجاء ذلك بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ 90 التى انطلقت اليوم، الأربعاء. يذكر أن استئناف الرحلات الجوية يتم وفقا لحزمة من الإجراءات الوقائية الهادفة للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.

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