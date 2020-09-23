شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ محمد بن زايد يوجه رسالة لخادم الحرمين وولي العهد: 90 عاما من الإنجازات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90. وجاء في رسالة الشيخ محمد بن زايد التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «نھنئ خادم الحرمین الشریفین وولي عھده والشعب السعودي الشقیق، بمناسبة الیوم الوطني.. 90 عاماً من الإنجازات الحضاریة، والمواقف التاریخیة في دعم القضایا العربیة والإسلامیة». وتابع بأن علاقات الإمارات والسعودیة كانت ولا تزال وستظل نموذجاً للأخوة والمحبة والتوافق والمصیر الواحد.

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