«الزكاة والدخل» تكشف حقيقة احتساب القيمة المضافة على الرعاية الصحية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأربعاء، حقيقة احتساب ضريبة القيمة المضافة على خدمات الرعاية الصحية. كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأربعاء، حقيقة احتساب ضريبة القيمة المضافة على خدمات الرعاية الصحية. وأوضحت هيئة الزكاة والدخل، أنه حسب الأمر الملكي الكريم تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن خدمات الرعاية الصحية للمواطنين فقط بعد التحقق من الهوية الوطنية لمتلقي الخدمة. وأشارت الهيئة، إلى أنه بالنسبة للمقيمين فيتم إصدار فواتير لهم من قِبل المنشآت المسجلة في النظام تشمل ضريبة القيمة المضافة.

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