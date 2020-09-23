شاهد: نادي الباطن السعودي ينشر إعلانًا مثيرًا للجدل بعد التعاقد مع الهولندي يوسف الجبلي!

أثار فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي "الباطن" السعودي على صفحته الرسمية في موقع "تويتر"، جدلاً واسعاً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن الفيديو إعلانًا مثيرًا للجدل بعد تعاقد النادي مع اللاعب الهولندي “يوسف الجبلي”.

وأظهر الفيديو مقاطع من أداء ومهارات اللاعب الجبلي، بالإضافة إلى أغنية تقول كلماتها: “يا مطوع لا تروع.. أنت الأجمل أنت الأروع”.

جدير بالذكر أن اللاعب يوسف الجبلي، يمتلك لحية طويلة تتناسب مع كلمات الأغنية التي أثارت الجدل بين المغردين، وتباين الآراء ما بين مؤيد ومعارض لفكرة الإعلان.