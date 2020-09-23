السعودية: مُسِن فلسطيني يصرُّ على التبرع بدمه ضمن فعاليات اليوم الوطني

شارك مسن فلسطيني يبلغ من العمر 75 عاماً، اليوم الأربعاء، في حمل التبرع بالدم التي نظّمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف ضمن برامج وفعاليات اليوم الوطني.

وأكّد المُسِن الفلسطيني أن حرصه على المشاركة عرفاناً منه بالجميل ووفاءً لهذا الوطن المعطاء الذي احتضنه وأسرته لما يزيد على خمسين عاما، ومواقفه مشهودة مع قضيته، وهو فخورٌ بتقديم دمه في هذه الحملة المباركة التي تتزامن مع ذكرى توحيد المملكة.

ومن جهته شكر مدير فرع الشؤون الإسلامية بمنطقة الجوف الشيخ عواد بن سبتي العنزي، المسن "الفلسطيني "على مبادرته الكريمة، مؤكداً أن الجميع يفخر بتلاحم وتكاتف المواطنين والمقيمين الذين يعيشون في لحمة واجتماع ومحبة على أرض العطاء والخير.

كما و قدم الطاقم الطبي شكره للمُسِن الفلسطيني، وأفاده بأن عمره لا يسمح له بالتبرع بالدم حفاظاً على صحته، لكنه أصرّ ولو بجزءٍ بسيطٍ من الدم.

ووفق لموقع صحيفة "سبق" الإخبارية، تواصل وزارة الشؤون الإسلامية تنظيم عددٍ من الفعاليات والبرامج التي تتزامن مع اليوم الوطني بتوجيهات ومتابعة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ضمن أعمال وبرامج الوزارة لغرس الانتماء واللحمة الوطنية لدى المجتمع.