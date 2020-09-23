ملك المغرب: حريصون على العمل المشترك وتعزيز العلاقات مع السعودية

خلال برقيتي تهنئة بمناسبة اليوم الوطني الـ90..
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة من الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة.
وأعرب باسمه واسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني، وأصدق التمنيات لشعب المملكة العربية السعودية بتحقيق كل ما يصبو إليه من رفعة وتقدم وازدهار، في ظل قيادته الحكيمة.
وجدد بالغ تقديره للعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين، مؤكدًا الحرص على مواصلة العمل المشترك لتعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - برقية تهنئة من الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة.
وأعرب عن أطيب التهاني لسمو ولي العهد وتمنياته لشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
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