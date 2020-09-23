موسم الصفري.. «الصخري» يحذّر.. ويتوقع موعد انتهاء أجواء الصيف

توقع المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخري، انخفاضًا في درجات الحرارة مع الأيام الأخيرة من شهر سبتمبر ومطلع شهر أكتوبر؛ حيث تودع معظم مناطق المملكة الأجواء الصيفية لتتراوح درجات الحرارة العظمى في كثير من المناطق بين ٣٥ و٣٩ درجة مئوية بينما تتراوح الصغرى بين ١٦ و٢٠ درجة مئوية.

وقال الصخري عبر حسابه على موقع «تويتر»: «مع الأيام الأخيرة من شهر سبتمبر ومع مطلع شهر أكتوبر تودع معظم مناطق المملكة بمشيئة الله الأجواء الصيفية؛ حيث من المتوقع بإذن الله أن تتراوح درجات الحرارة العظمى في كثير من المناطق بين ٣٥ و٣٩ °م والصغرى تتراوح بين ١٦ و ٢٠ °م والله وحده أعلم».

كما نبّه الصخري، من برد موسم الصفري وما يلحقه من أضرار صحية، قائلاً: «معروف في تراثنا أن برد الصفري مُضِرّ؛ حيث قيل قديمًا "اتقوا البرد فإنه سريع دخوله بعيد خروجه».

وقال عبر حسابه على موقع «تويتر»: «الكثير منا هذه الفترة من سبتمبر حتى نهاية أكتوبر يجد لذّة ومتعة ببراد الليالي العليلة في البر أو في الحدائق لكن كثيرًا منا ينسى أو يجهل أن هذا البراد قد يضر، فهو يتسلل إلى داخل الجسم، ومعروف في تراثنا أن برد الصفري مضر، أيضًا قيل قديمًا: «اتقوا البرد فإنه سريع دخوله بعيد خروجه».

وأوضح الصخري، في وقت سابق أن موسم الصفري يعود إلى تسمية محلية؛ سببها اصفرار أوراق الشجر والأجواء، وتغيرها وبسبب اصفرار أجسام الناس لكثرة نزلات البرد والرشح «الإنفلونزا والحساسية»، مشيرًا إلى أن فترة موسم الصفري تمتد حتى أوائل الوسم ولا تنتهي إلا مع نزول الغيث.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق «الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة و الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية»، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير.

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