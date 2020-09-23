تنبيهات «الأرصاد» لقاطني الباحة وجازان: رياح نشطة وأتربة مثارة

تستمر حتى الساعة الـ7 مساءً..
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات, اليوم الأربعاء، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة الباحة.
وأوضحت الهيئة أنّ الحالة تشمل «محافظة العقيق, والحجرة, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة»، مشيرة إلى أنها تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.
كما نبّهت الهيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان.
وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل «مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، وفيفا، وهروب» والأجزاء الساحلية من المنطقة، مشيرة إلى أنها ستستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق «الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية»، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير.
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