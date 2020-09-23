«المسلماني» يعلّق على تنظيم هيئة المساحة والمعلومات الجيومكانية

رفع رئيس الهيئة العامة للمساحة المكلف الدكتور بندر بن صالح المسلماني الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.

وأوضح الدكتور المسلماني أن هذا التنظيم يُعد نقلة نوعية لتنظيم وتطوير قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية، وسيكون له تأثير كبير على إيجاد قطاع منظم وفاعل، وأشار إلى أن الهيئة ستعمل بتنظيمها الجديد على تنظيم وتطوير هذا القطاع والارتقاء به والإشراف عليه ومراقبته، بما يحقق الجودة وتحسين الأداء وفق أفضل الممارسات العالمية، ورؤية المملكة 2030، لما يخدم الأمن والاقتصاد والتنمية الوطنية.

وأكد أن هذا القرار يأتي استمرارًا لما يحظى به قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية من دعم مستمر من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله - ليقوم هذا القطاع بدوره لما للبيانات والمعلومات الجيومكانية من أهمية في دعم وتمكين القطاعات الأخرى والأمن والاقتصاد والتنمية الوطنية.