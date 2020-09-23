«أكبر عرض جوي في سماء السعودية»..والطيران المدني توضح

أعلنت هيئة الطيران المدني، تفاصيل احتفالات اليوم الوطني الـ90، مشيرة إلى أنه سيكون أكبر عرض جوي في سماء المملكة.

وقال الحساب الرسمي لهيئة الطيران المدني عبر موقع «تويتر»: «عند الساعة الرابعة من مساء اليوم أكبر عرض جوي في سماء المملكة احتفالاً باليوم الوطني السعودي90 بمشاركة قطاعات الطيران المدني والعسكري».

وأضاف أن سيكون هناك استعراضات لتشكيلات من مختلف الطائرات احتفالًا بيوم الوطن، مشيرة إلى أنه أكبر عرض جوي في تاريخ احتفالات اليوم الوطني، وسينقل مباشرة على القناة السعودية.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

«الخطوط السعودية» تجدد التذكير بالتذاكر المجانية وعروض اليوم الوطني

فعاليات الاحتفال باليوم الوطني.. خريطة المنافسات والمسابقات