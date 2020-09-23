حالات كورونا النشطة.. إحصاء جديد يوضح الموقف بالمدن والمحافظات

الدمام أولًا.. و13572 يتلقون العلاج حاليًّا..
تصدّرت الدمام قائمة المدن السعودية في الحالات النشطة بفيروس كورونا مسجلة 945 من أصل 13572 حالة نشطة ما زالت تتلقى العلاج حاليًا في المملكة فيما بلغ إجمالي حالات التعافي منذ بداية الجائحة وحتى الآن 312684 حالة من أصل 330798 إصابة سجلت في المملكة.
ولا يزال يتلقى العلاج (866 في الهفوف 742 في المدينة المنورة 684 في مكة المكرمة 516 في المبرز 418 في جازان 307 في خميس مشيط 293 في حائل 273 في نجران 270 في الطائف 252 في القطيف 240 في الظهران 223 في بريدة 199 في ينبع 195 في بلجرشي 170 في الجبيل 169 في الخبر 154 في عرعر 151 في أبو عريش 128 في عنيزة 116 في أبها 111 في خيبر 104 في العقيق 97 في بيش 96 في صبيا 90 في بقيق 82 في حفر الباطن 82 في بللسمر 75 في صفوى 73 في قلوة 72 في الحجرة 71 في الحرجة 71 في صامطة).
ويتلقى العلاج (69 في رأس تنورة 68 في الليث 68 في وادي الدواسر 65 في القنفذة 60 في المذنب 59 في المخواة 59 في أحد المسارحة 57 في الأسياح 57 في رفحاء 57 في الخفجي 57 في المظيلف 56 في العيدابي 55 في تبوك 55 في النعيرية 54 في البدائع 54 في رجال المع 53 في ظهران الجنوب 49 في شرورة 47 في خليص 47 في البكيرية 43 في رياض الخبراء 42 في قرية العليا 41 في الجفر 38 في الدلم 36 في سبت العلاية 36 في الخرج 34 في بيشة 34 في سراة عبيدة 34 في العيون 33 في القريات 30 في الرس 30 في فيفا 28 في بارق 28 في أحد رفيدة 28 في عفيف 28 في المزاحمية 28 في الريث).
في حين يتلقى العلاج (27 في الباحة 27 في الخرمة 27 في ضرما 26 في الطوال 26 في النبهانية 26 في مليجة 26 في الكامل 25 في حوطة بني تميم 24 في يدمة 24 في السليل 23 في المندق 23 في تبالة 23 في حريملاء 23 في العلا 23 في البشائر 22 في المجمعة 22 في عيون الجواء 22 في القوز 22 في الدرعية 22 في أضم 21 في البرك 21 في النماص 21 في بقعاء 20 في القحمة 20 في مهد الذهب 20 في وادي الفرع 20 في ثريبان 19 في ضرية 18 في الزلفي).
ويتلقى العلاج أيضا 15 في طريف 15 في محايل 14 في رفائع الجمش 14 في القوارة 14 في نمرة 14 في قصيباء 14 في الحناكية 13 في الرويضة 13 في الدوادمي 13 في القيصومة 13 في تثليث 13 أملج 12 في العويقيلة 12 في تربة 12 في شقراء 12 في العيص 12 في ضمد 11 في بدر الجنوب 11 في الدائر 11 في الدرب 11 في حبونا 11 في رابغ 10 في الشعبة 10 في سكاكا 10 في رنية 10 في القريع 9 في بطحاء 8 في الشنان 8 في العارضة 8 في مركز حدود الحديثة 8 في ساجر 7 في تنومة 7 في تمير 7 في ميسان 7 في وثيلان 7 في الفرشة).
بينما يتلقى العلاج (6 في موقق 6 في الموسم 6 في عقلة الصقور 6 في قيا 6 في السليمي 6 في الأرطاوية 6 في تيماء 6 في ترج 5 في عريعرة 5 في البدع 5 في المويه 5 في الحريق 5 في ليلى 5 في مرات 5 في القرى 4 في الشملي 4 في البجادية 4 في ثادق 4 في الحمنة 3 في وادي بن هشبل 3 في نفي 3 في ضبا 3 في رماح 3 في بني حسن 3 في الحرث 3 في أم الدوم 3 في السحن 2 في خباش 2 في ثول 2 في الرين 2 في فرسان 2 في حوطة سدير 2 في المضة 2 في الغزاله 2 في ظلم 2 في حقل 1 في الذيبية 1 في سامودة 1 في سميراء 1 في ثار 1 في شواق 1 في الخاصرة 1 في المحاني 1 في الحائط 1 في صوير 1 في السعيرة 1 في الوجه 1 في طبرجل 1 في دومة الجندل 1 في القويعية 1 في سلوى).
وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت أمس الثلاثاء، عن تسجيل 552 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 330798 حالة.
وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه تم تسجيل 1185 حالة تعاف جديدة، لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 312684 حالة كما أوضحت أنه تم تسجيل 30 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم، إلى 4542 حالة.
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