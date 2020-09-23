«الزكاة والدخل» تستشهد بأمر ملكي..

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، حقيقة احتساب ضريبة القيمة المضافة على خدمات الرعاية الصحية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «هل رسوم كشفية الطبيب تخضع للضريبة؟». ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر موقع «تويتر»، موضحًا: «حسب الأمر الملكي الكريم تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن خدمات الرعاية الصحية للمواطنين فقط بعد التحقق من الهوية الوطنية لمتلقي الخدمة». وأضاف: «أما المقيمين فيتم إصدار فواتير لهم من قِبل المنشآت المسجلة في النظام تشمل ضريبة القيمة المضافة». Advertisements اقرأ أيضًا: بعد ضبط 771 مخالفة ضريبية.. تنبيه من «الزكاة والدخل» لأصحاب المنشآت التجارية الزكاة والدخل تعدِّد مزايا تطبيق «الفوترة الإلكترونية»

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