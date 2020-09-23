بالفيديو.. الشيخ محمد بن زايد يحتفي باليوم الوطني السعودي: 90 عامًا من الإنجازات

وجّه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسالة تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90.

وقال محمد بن زايد عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «نھنئ خادم الحرمین الشریفین وولي عھده والشعب السعودي الشقیق، بمناسبة الیوم الوطني.. 90 عاماً من الإنجازات الحضاریة، والمواقف التاریخیة في دعم القضایا العربیة والإسلامیة».

وأضاف: «علاقات الإمارات والسعودیة كانت ولا تزال وستظل نموذجاً للأخوة والمحبة والتوافق والمصیر الواحد».

Advertisements

نھنىء خادم الحرمین الشریفین وولي عھده والشعب السعودي الشقیق، بمناسبة الیوم الوطني.. 90 عاماً من الإنجازات الحضاریة، والمواقف التاریخیة في دعم القضایا العربیة والإسلامیة.. علاقات الإمارات والسعودیة كانت ولا تزال وستظل نموذجاً للأخوة والمحبة والتوافق والمصیر الواحد. pic.twitter.com/IOU0RFDwia — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) September 23, 2020

اقرأ أيضًا:

بالصور.. 4 وثائق تاريخية حول اليوم الوطني للمملكة

برقية تهنئة من الرئيس المصري لولي العهد بمناسبة اليوم الوطني