«الخطوط السعودية» تجدد التذكير بالتذاكر المجانية وعروض اليوم الوطني

جددت الخطوط السعودية، التذكير بالعروض التي تقدمها بمناسبة اليوم الوطني الـ90، وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «ما في عروض لليوم الوطني».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «قدّمت السعودية تذاكر مجانية لضيوفها بالاشتراك معنا في مسابقة اليوم الوطني السعودي بالانضمام إلى برنامج الفرسان أو بإدخال رقم عضويتك من خلال الرابط الآتي لتكون أحد الفائزين بالجوائز معنا ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الرابط التالي (اضغط هنا)».

Advertisements

اقرأ أيضًا:

«الخطوط السعودية» تحسم الجدل حول فحص كورونا للرحلات الداخلية

التذاكر المجانية لـ«الخطوط السعودية» تبدأ ببرنامج «الفرسان»