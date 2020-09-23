فتاة سعودية تتحدى الرجال في مهرجان... فيديو

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية ، مقطعا مصورا لمواطنة تدعى وفاء الشمري، وتعلن تحديها للرجال من خلال مشاركتها في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل.

وأعلنت الشمري، خلال المقطع مشاركتها في مهرجان الإبل بنسخته الخامسة التي تنطلق في الأول من ديسمبر المقبل.

​وقالت الشمري خلال استضافتها ببرنامج "الراصد" على الإخبارية السعودية "إحنا كبنات بادية هذا تراثنا، وكلنا الآن نثبت وجودنا في مجال كان حكرا على الرجال فقط".

وردا على الذين اعتبروا المقطع مجرد "تريند للتسلية والموضة"، قالت: "ما في بنت باديه تتميلح (الدلع) في شيء أجدادها توارثوه".