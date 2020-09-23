السعودية اليوم / شرطة الرياض : القبض على مقيمين اثنين تورطا بالمتاجرة بشرائح الاتصال وتفعيلها بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم // للصحف //



الرياض 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واس

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية الجهات الأمنية المختصة بشرطة المنطقة تمكنت -بفضل الله - من القبض على مقيمين اثنين من مخالفي نظام الإقامة من الجنسية البنجلاديشية ،تورطا باتخاذ أحد محلات الأجهزة الإلكترونية التي يعملان بها مقراً للمتاجرة بشرائح الاتصال وتفعيلها بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وضبط بحوزتهما (1325) شريحة لشركات اتصالات محلية ، وعدد (5) أجهزة تفعيل للشرائح و(34) صورة لهويات مواطنين ومقيمين ومجموعة كبيرة من البصمات مطبوعة لأشخاص مجهولين، وأجهزة و أدوات استخدموها في تنفيذ جريمتهم ، وقد تم إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

// للصحف // // انتهى //

16:39ت م

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