

الكويت 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واس

سجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية 616 إصابة جديدة بمرض

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 101 حالة ليصبح إجمالي الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض "كوفيد - 19" وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8368 حالة .

وأضاف أن عدد المسحات التي أُجريت خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 4622 مسحة ليبلغ مجموع الفحوص 720509 .

// انتهى //

16:27ت م

0094



الكويت 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسسجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية 616 إصابة جديدة بمرض كورونا "كوفيد - 19" ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 101299 حالة، في حين سُجلت حالتي وفاة ليصبح إجمالي حالات الوفاة 590 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 101 حالة ليصبح إجمالي الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض "كوفيد - 19" وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8368 حالة .وأضاف أن عدد المسحات التي أُجريت خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 4622 مسحة ليبلغ مجموع الفحوص 720509 .// انتهى //16:27ت م0094

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الكويت تسجل 616 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.