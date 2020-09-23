اليوم الوطني / مفتي مصر وشيخ الأزهر يهنئان خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة



القاهرة 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واس

أعرب مفتي جمهورية مصر العربية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم فضيلة الدكتور شوقي علام عن أصدق التهاني القلبية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وقال في بيان اليوم: "إن العلاقات الأخوية التي تربط شعبي مصر والمملكة ضاربة في أعماق التاريخ، ويشهد بها القاصي والداني، مؤكداً ضرورة استمرار التنسيق والتكاتف بين البلدين قيادةً وحكومة وشعبًا، لاستئصال جذور الإرهاب البغيض، وجماعاته المقيتة، والدول الداعمة له التي تسعى إلى نشر الخراب والدمار في المنطقة العربية والإسلامية".

ودعا المولى عز وجل أن يجنِّب جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والدول العربية والإسلامية كافة شرور الإرهاب ومخاطره، وأن تنعم جميع الدول بالأمن والاستقرار والرخاء.

كما هنأ شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله - وحكومة المملكة والشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة.

ونوه في بيان اليوم، بالدور الريادي للمملكة العربية السعودية في وقوفها مع قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وفي خدمة الإسلام والمسلمين، مقدراً العلاقة الوثيقة بين الأزهر والمملكة، داعيًا المولى عزّ وجلّ أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يَمُنَّ عليهم بالمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

// انتهى //

15:15ت م

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القاهرة 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسأعرب مفتي جمهورية مصر العربية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم فضيلة الدكتور شوقي علام عن أصدق التهاني القلبية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله - وللمملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعبًا بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 .وقال في بيان اليوم: "إن العلاقات الأخوية التي تربط شعبي مصر والمملكة ضاربة في أعماق التاريخ، ويشهد بها القاصي والداني، مؤكداً ضرورة استمرار التنسيق والتكاتف بين البلدين قيادةً وحكومة وشعبًا، لاستئصال جذور الإرهاب البغيض، وجماعاته المقيتة، والدول الداعمة له التي تسعى إلى نشر الخراب والدمار في المنطقة العربية والإسلامية".ودعا المولى عز وجل أن يجنِّب جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والدول العربية والإسلامية كافة شرور الإرهاب ومخاطره، وأن تنعم جميع الدول بالأمن والاستقرار والرخاء.كما هنأ شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله - وحكومة المملكة والشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة.ونوه في بيان اليوم، بالدور الريادي للمملكة العربية السعودية في وقوفها مع قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وفي خدمة الإسلام والمسلمين، مقدراً العلاقة الوثيقة بين الأزهر والمملكة، داعيًا المولى عزّ وجلّ أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يَمُنَّ عليهم بالمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.// انتهى //15:15ت م0078

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